Messa in sicurezza dei rii Fasceo e Carendetta, il plauso di Confagricoltura Savona

Albenga. Il presidente di Confagricoltura Savona, De Michelis, esprime la propria soddisfazione per l’avvio della procedura di finanziamento per la messa in sicurezza dei rii Fasceo e Carendetta.

“Solo ieri scrivevamo delle possibili opportunità di finanziamento che il Comune di Albenga anelava ricevere per cercare di iniziare a sistemare la rete dei rii che percorrono la Piana di Albenga. Una situazione, lo ricordiamo, delicata e grave per i ripetuti danni che venivano causati alle prime piogge autunnali. Oggi apprendiamo, con un sospiro di sollievo, che l’assessore regionale Giacomo Giampedrone ha avviato il finanziamento di 4 milioni tanto ambito”.

“Desidero rivolgere un applauso sia alla Regione che al Comune per il lavoro sin qui svolto, ma mi auguro che questo binomio politico prosegua nella collaborazione al fine di risolvere i problemi della Piana. Se occorre che Confagricoltura Savona, ogni volta, solleciti gli interventi necessari, sono pronto a farlo ogni giorno fino a quando ogni metro di terra di Albenga sarà protetto”.