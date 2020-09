Andora, il vicesindaco Lanfredi: “Segno positivo per una stagione estiva ricca di eventi”

Andora. “Segno positivo per la stagione estiva”. Lo ha dichiarato il vicesindaco e assessore alle Manifestazioni di Andora Patrizia Lanfredi, candidata alle prossime elezioni regionali con la Lista “Toti Presidente”.

Lo ha affermato quest’oggi, proprio nel giorno dell’inaugurazione di uno degli ultimi appuntamenti estivi con i tre giorni della mostra mercato “Azzurro pesce d’autore”, allestita presso il Porto di Andora (leggi qui).

“Tutto è pronto per accogliere i visitatori nel pieno rispetto delle norme anti covid-19”, ha aggiunto Lanfredi, che ha lavorato molto per conferire continuità agli appuntamenti estivi, anche in tempo di pandemia.

“Nonostante le problematiche legate alla situazione sanitaria, grazie alla collaborazione dei balneari, degli operatori del settore turistico, delle associazioni e degli artisti stessi, siamo riusciti ad organizzarci al meglio per offrire agli utenti vacanze sicure e un calendario ricco di manifestazioni, da luglio a settembre, diventate ormai un punto di riferimento fisso della stagione estiva andorese”, ha aggiunto.

“Gli eventi sono stati organizzati, oltre che nel pieno rispetto delle norme anti-covid, e tutti ad ingresso libero. Tutto ciò ha reso possibile anche la ripresa lavorativa sul nostro territorio nel settore del turismo, del commercio e dello spettacolo, dopo il periodo di lockdown”, ha concluso Lanfredi.