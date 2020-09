Andora, al via “Azzurro Pesce d’Autore”, l’appuntamento con le eccellenze ittiche del territorio

Andora. Torna anche quest’anno, con tante novità, “Azzurro Pesce d’Autore, l’appuntamento con le eccellenze italiane e del territorio, con un’attenzione particolare ai prodotti ittici e all’Olio Extravergine di Oliva ligure.

Dall’ 11 al 13 Settembre tra laboratori, showcooking e momenti di approfondimento sarà possibile per tutti imparare a riconoscere il pescato locale in un’ottica di promozione a 360° della ricchezza del nostro mare. Quest’anno ampio spazio sarà dedicato al marketing turistico legato al mondo della pesca e alle iniziative messe in campo con il protocollo condiviso FLAG/Regione Liguria “Io Pesco Sicuro” per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

“All’evento, che parte oggi e proseguirà fino a domenica, non si cercherà esclusivamente di sensibilizzare e far conoscere al consumatore il nostro pescato a miglio 0 – afferma la responsabile Impresa Pesca Liguria, Daniela Borriello – ma, viste anche le difficoltà patite dal settore a causa dell’emergenza sanitaria, saranno fornite linee guida e dei veri e propri kit per difendersi dal pericolo di contagio dentro e fuori dall’imbarcazione. Per i nostri imprenditori è fondamentale non correre rischi dal momento che lo stop di una barca, in molti casi, corrisponde al fermo dell’intera impresa di pesca. Inoltre è necessario, soprattutto in questa delicata fase, che il consumatore continui a sostenere i nostri pescatori scegliendo di acquistare sempre pesce locale, seguendone la stagionalità. A valorizzare il cosiddetto pesce povero e ad insegnare come prepararlo al meglio, sarà presente il tutor ittico Michele Cardarelli della Soc.Coop Capo Mele, associato a Coldiretti Impresa Pesca, che attraverso attività pratica e un gustoso aperitivo a base di pesce cercherà di far conoscere e apprezzare a tutti il nostro pescato”.

“Le nostre imprese di pesca non si sono mai fermate, anche in piena emergenza, per garantire sulle nostre tavole sempre pesce fresco della nostra costa – affermano il Presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il Delegato Confederale Bruno Rivarossa – Scegliere pesce a miglio zero è il modo migliore per sostenere le nostre imprese, l’economia del territorio ed essere sicuri della freschezza e genuinità del prodotto acquistato. Per poter ottimizzare la spesa e avere un prodotto di qualità a disposizione, è importante imparare piccoli trucchi per riconoscerne sempre la freschezza: deve avere una carne dalla consistenza soda ed elastica, branchie di colore rosso o rosato e umide e occhi non secchi o opachi, mentre l’odore non deve essere forte e sgradevole. Infine, meglio non scegliere i pesci già mutilati della testa e delle pinne mentre per molluschi e mitili, è essenziale che il guscio sia chiuso” concludono.