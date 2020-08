Quando il cattivo da arrestare è il Covid: carabiniere dona il plasma per aiutare a curare

Alassio. Il brigadiere capo Calogero Messina, sottufficiale in servizio da tempo nella stazione di Laigueglia, ieri si è recato all ospedale di Pietra Ligure e dopo la rigorosa osservanza del protocollo, ha donato il plasma per la cura del Covid-19.

Per una volta dunque l’Arma in riviera non finisce al centro dell’attenzione per l’attività operativa, bensì per un gesto umano che sicuramente potrà contribuire alla quotidiana lotta contro il Covid-19.

Il brigadiere Messina ha 35 anni di servizio ed è uno dei veterani della compagnia di Alassio. “La sua azione rende orgogliosa l’istituzione, sempre vicina alla gente, soprattutto in questi momenti difficili” è il commento che arriva dal Comando alassino.