Calcio, due ritorni: Matteo Gallotti al Vado, Michael Stabile all’Andora

Vado Ligure. Ulteriore innesto per la difesa dei rossoblù che, fra pochi giorni, giovedì 6 agosto, riprenderanno gli allenamenti presso la stadio Ferruccio Chittolina.

Il Vado FC 1913, che a breve dovrebbe ricevere l’ufficializzazione del ripescaggio in Serie D, comunica di aver raggiunto l’accordo con il difensore Matteo Gallotti (classe 1986) che, dopo i cinque trascorsi nel Ligorna, torna così tra le file dei rossoblù, dove aveva già militato nelle stagioni sportive 2012/2013 e 2013/2014. In precedenza aveva indossato le maglie di Cuneo, Sestri Levante, Carrarese, Valenzana, Sestrese, Savona e Lavagnese.

Scendendo di tre categorie, ecco un altro ritorno. Michael Stabile, difensore, classe 1995, recentemente aveva giocato nell’Imperia in Serie C di calcio a 5 e nella scorsa stagione era stato tesserato dal Cervo in Seconda Categoria. Da oggi è nuovamente un giocatore dell’Area Calcio Andora.