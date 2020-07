Istat, bilancio demografico: la provincia di Savona perde 1.993 residenti in un anno

Savona. L’Istat ha diffuso il bilancio demografico 2019. La popolazione residente in Italia, per il quinto anno consecutivo, è in calo: dai 60.433.360 residenti al 31 dicembre 2018, si è passati ai 60.244.639 del 31 dicembre 2019. Una diminuzione di 188.721 unità, pari allo 0,29%.

Accentuando la tendenza nazionale, la provincia di Savona ha perso lo 0,7% dei residenti: erano 276.176 a fine 2018, sono 274.183 a fine 2019, quindi 1.993 in meno. Un andamento simile a quello della regione Liguria, passata da 1.550.941 abitanti dell’anno precedente a 1.543.127 del 31 dicembre scorso (meno 0,5%).

In provincia di Savona, nel 2019, le nascite sono state 1.423, mentre i decessi sono stati 3.829, per un saldo naturale di -2.406. Il saldo migratorio con l’estero è di +851. Si contano 11.045 iscrizioni e 10.632 cancellazioni. Il numero di famiglie è pari a 138.084, con un numero medio di componenti pari a 2; le convivenze sono 251.

I dati suddivisi per sesso mostrano che, mentre in Italia le femmine sono il 51,30% (30.904.074) e i maschi il 48,70% (29.340.565), in Liguria il divario tra i due sessi è più evidente: 804.106 femmine (52,11%) e 739.021 maschi (47,89%), dati che fanno della regione, anche quest’anno, la “più femminile” d’Italia. In provincia di Savona il rapporto è simile a quello regionale: 142.671 femmine (52,03%) e 131.512 maschi (47,97%).

Per quanto riguarda i Comuni della provincia di Savona, 22 hanno visto incrementare la propria popolazione, in 1 è rimasta stabile, mentre in 46 è diminuita.

Villanova d’Albenga (nell’immagine) segna la crescita più significativa passando a 2.774 residenti (+ 74), seguita da Toirano (2.695, + 36), Stellanello (839, + 34), Tovo San Giacomo (2.577, + 28), Calice Ligure (1.722, + 26).

Crescono anche Pontinvrea (838, + 22), Sassello (1.767, + 22), Garlenda 1.265 (+ 21), Ortovero (1.612, + 19), Boissano 2.511 (+ 17), Casanova Lerrone (733, + 11), Plodio (642, + 10), Pallare (934, + 10), Andora (7.493, + 10), Bardineto (761, + 9), Roccavignale (773, + 9), Giustenice (1.000, + 7), Onzo (216, + 2), Massimino (108, + 1), Castelbianco (320, + 1), Mioglia (505, + 1), Cengio (3.421, + 1). Stabile Nasino (189).

Proprio il capoluogo ha registrato il calo più rilevante: Savona ha perso 487 residenti e ora ne conta 59.933. Cali marcati per Finale Ligure (11.358, – 156), Cairo Montenotte (12.841, – 151), Albisola Superiore (9.742, – 143), Alassio (10.652, – 133).

In declino anche la popolazione di Pietra Ligure (8.611, – 100), Celle Ligure (5.087, – 97), Ceriale (5.459, – 91), Varazze (12.901, – 87), Vado Ligure (8.307, – 83), Loano (11.034, – 78), Millesimo (3.281, – 71), Carcare (5.411, – 65), Borghetto Santo Spirito (4.659, – 47), Noli (2.590, – 42), Magliolo (934, – 41), Laigueglia (1.759, – 34), Murialdo (785, – 33), Cisano sul Neva (2.089, – 32), Stella (2.960, – 30), Spotorno (3.626, – 29), Quiliano (7.051, – 28), Dego (1.945, – 26), Vezzi Portio (804, – 25), Borgio Verezzi (2.146, – 22), Albissola Marina (5.339, – 22), Bergeggi (1.073, – 21), Urbe (688, – 17), Giusvalla (415, – 17), Zuccarello (296, – 16), Calizzano (1.438, – 16), Piana Crixia (797, – 14), Albenga (24.061, – 14), Osiglia (450, – 13), Arnasco (596, – 13), Testico (172, – 12), Rialto (553, – 11), Cosseria (1.065, – 11), Mallare (1.081, – 10), Altare (2.001, – 7), Orco Feglino (893, – 6), Castelvecchio di Rocca Barbena (145, – 3), Bormida (357, – 3), Balestrino (537, – 3), Erli (223, – 2), Vendone (362, – 2).

Per quanto riguarda la graduatoria dei Comuni per numero di residenti, relativamente ai primi dieci, Savona resta il più popoloso con 59.933 abitanti, seguito da Albenga (24.061). Varazze (12.901) sale in terza posizione scavalcando Cairo Montenotte (12.841). Seguono Finale Ligure (11.358), Loano (11.034), Alassio (10.652), Albisola Superiore (9.742), Pietra Ligure (8.611) e Vado Ligure (8.307).