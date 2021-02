Liguria regione più anziana d’Italia e Savona provincia ligure più vecchia: ma Ortovero è il comune più giovane

Savona. La Liguria si conferma la regione più anziana d’Italia, con la provincia di Savona capofila tra le province più vecchie. Nonostante questo però, il savonese vanta il comune più giovane con Ortovero, a pochi chilometri da Albenga, che conta un’età media di 43,3 anni.

Ma andiamo per ordine. In Liguria quasi una persona su tre (il 28,7%) ha più di 64 anni, il valore più alto di tutto il Paese. E in otto anni ha perso 45.868 abitanti, cioè il 3% della popolazione, coi stranieri che ormai non riescono più a compensare il saldo demografico negativo. È quanto emerge dai dati definitivi del censimento permanente della popolazione svolto da Istat nel 2018 e nel 2019, il primo dopo l’abbandono del metodo della rilevazione diretta applicato per l’ultima volta nel 2011.

Si tratta per la verità di fenomeni ben noti, che non mostrano alcuna inversione di tendenza e che in realtà stanno avvenendo con ritmi maggiori anche a livello nazionale. La popolazione ligure presenta “una struttura per età sensibilmente più anziana di quella italiana“, evidenzia l’Istat. L’età media è di 48,7 anni (contro i 45,2 dell’Italia) e gli under 40 sono solo il 33,8% (media nazionale del 39,5%). Crescono consistenza e peso delle classi più anziane, meno velocemente che nel resto d’Italia. I bambini con meno di 10 anni sono il 12,9% in meno rispetto al 2011, cresce tuttavia la fascia 20-29 anni (+3,6%).

La provincia più vecchia è Savona, che presenta valori degli indicatori decisamente superiori alla media regionale (età media 49 anni, indice di vecchiaia 273,7, indice di dipendenza anziani 49,2, indice di struttura della popolazione attiva 172,6), seguita dalla provincia di Genova. Per le restanti due province i valori degli indicatori di struttura demografica sono meno elevati della media regionale.

Il comune più giovane è Ortovero, in provincia di Savona, con un’età media di 43,3 anni, mentre il comune più anziano (in Liguria e in Italia) è Fascia, in alta Val Trebbia, che ha un’età media di 66,1 anni ed è anche quello con il maggior decremento di popolazione dal 2011 (-35%).