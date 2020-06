Dramma a Pietra Ligure: donna ritrovata senza vita nella sua casa

Pietra Ligure. Dramma della solitudine a Pietra Ligure. Ieri pomeriggio è stata trovata cadavere una donna di 64 anni residente a Milano ma domiciliata a Pietra Ligure.

Lorenza Belloni da tempo non dava più notizie di sé, fino alla macabra scoperta di oggi. La donna è stata infatti trovata senza vita nel suo appartamento di piazza della Vittoria. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sanitari e carabinieri.

Il corpo è stato ritrovato nella camera da letto, in avanzato stato di decomposizione. Da una prima ricognizione del cadavere il decesso risale a diversi giorni fa: sono in corso accertamenti dei militari, tuttavia la morte sarebbe dovuta a cause naturali.

Secondo quanto appreso la signora non aveva parenti, solo una cugina a Milano. Viveva da tempo sola nel suo alloggio pietrese.