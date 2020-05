Savona. L’Orchestra Sinfonica di Savona conferma la sua presenza sul territorio con le attività dell’Accademia Musicale di Savona Ferrato-Cilea, che sin dall’inizio del lockdown ha proposto numerose iniziative ‘a distanza’. Non solo video lezioni, ma anche concorsi gratuiti e aperti al pubblico.

“In questo momento di grande difficoltà, nell’attesa di capire come e quando si potranno realizzare gli spettacoli musicali, con quali risorse e secondo quale protocollo di sicurezza sanitaria, è fondamentale mantenere vivo e utile il rapporto con allievi e famiglie, nonché riavvicinare i giovani alla musica” affermano dall’Orchestra Sinfonica savonese.

“A inizio marzo abbiamo attivato le lezioni telematiche grazie alla disponibilità dei nostri docenti e in modo totalmente gratuito per le famiglie. Parallelamente abbiamo dato corso all’idea di raccogliere sulle piattaforme social i contributi dei nostri allievi realizzati nelle loro case – spiega Claudio Gilio, direttore dell’Accademia Musicale di Savona Ferrato-Cilea – Un modo innovativo per sentirsi parte di un network musicale che non si è mai arrestato” .

“L’iniziativa ha subito riscosso un ampio successo dando vita a una terza idea: la realizzazione dell’Accademia Contest, ovvero un concorso online rivolto a tutti i nostri allievi, ma anche a musicisti esterni, per i quali abbiamo messo in palio premi che si traducono in facilitazioni finanziarie per la frequenza all’Accademia nel prossimo anno 2020/21″ prosegue Gilio.

La consapevolezza delle difficoltà dettate dall’emergenza sanitaria ed economica ha spinto l’Orchestra Sinfonica di Savona ad andare incontro al proprio pubblico, per lanciare un segnale forte e chiaro del ruolo che la cultura occupa nella società: “Ritengo che condividere la passione per la musica, ma anche l’impegno e lo studio che essa richiede, rappresenti un messaggio positivo. La miriade di iniziative (concerti on-line, musica a distanza) di cui abbiamo evidenza quotidianamente, dimostrano che la musica è viva e rappresenta un media comunicativo di cui, fortunatamente, non possiamo più fare a meno” riprende Claudio Gilio.

Poi conclude: “Il mio pensiero è che stiamo parlando di momentanei surrogati, nulla può sostituirsi, per gli artisti e per il pubblico, allo spettacolo dal vivo. L’Accademia Musicale di Savona dimostra anche in questo frangente la sua natura volta alla ricerca della qualità dell’insegnamento, all’attenzione all’allievo e all’importanza che viene data alla persona”.

Il regolamento del concorso è consultabile sulle pagine social dell’Accademia e chiunque può partecipare con una personale esecuzione virtuale entro e non oltre mercoledì 20 maggio. I video, di una durata massima di 45 secondi, dovranno essere inviati all’indirizzo mail info@orchestrasavona.

La votazione sarà valida esclusivamente su Instagram e sino a domenica 31 maggio. La classifica finale verrà stilata in base al numero di ‘mi piace’ ricevuti entro le 23.59 di domenica 31 maggio. Seguirà una comunicazione ufficiale con i nomi dei vincitori.