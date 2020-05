Fase 2, la proposta di Savona Popolare: “Dehors diffusi per ristoranti e bar nei centri storici”

Provincia. Il rilascio di autorizzazioni all’utilizzo di suolo pubblico “non solo in modo gratuito per la parte eccedente l’abituale impiego di spazio, ma anche che si consenta una deroga ai regolamenti comunali favorendo il più ampio utilizzo possibile di aree all’interno delle zone pedonali, aumentando così la capienza dei locali almeno per la stagione estiva”. E’ questa la proposta che arriva dal direttivo provinciale di Savona Popolare.

“Tra qualche settimana vedremo le prime timide riaperture degli esercizi commerciali – nota il coordinatore Matteo Marcenaro – A patto ovviamente che vengano rispettate le misure che ormai tutti conosciamo: obbligo di mascherina e guanti, sanificazione degli ambienti e distanziamento sociale. Le restrizioni imposte ci obbligano a pensare nuovi strumenti per dare un po’ di respiro a tante aziende che si troveranno ad affrontare la convivenza con il virus dovendo ripensare alla propria organizzazione imprenditoriale”.

“Tra queste i pubblici esercizi, bar, ristoranti, dovranno confrontarsi con l’esigenza di ripensare gli spazi riservati alla clientela e ai collaboratori, per poter dare un nuovo equlibrio alle proprie attività, soprattutto nei locali dei centri storici della nostra provincia in cui la possibilità di ampliamento è sovente limitata. Per questo come Liguria Popolare chiediamo che vengano rilasciate autorizzazioni all’utilizzo di suolo pubblico, non solo in modo gratuito per la parte eccedente l’abituale impiego di spazio, ma anche che si consenta una deroga ai regolamenti comunali favorendo il più ampio utilizzo possibile di aree all’interno delle zone pedonali, aumentando così la capienza dei locali almeno per la stagione estiva”.

“Auspichiamo pertanto che tutte le amministrazioni predispongano idonei strumenti regolamentari nel più breve tempo possibile e che siano pronte a dare risposte rapide al momento della riapertura di queste attività. Infatti questa opzione che forse riuscirà a dare una piccola boccata di ossigeno a tanti bar e ristoranti potrà essere utilizzata a pieno solo per la stagione estiva e quindi neppure un giorno dovrà essere perso per massimizzarne i benefici. Inoltre questa soluzione avrà anche il pregio di riuscire a dare una immagine di vitalità ai nostri centri storici, ma non solo, trasformando piazze e vie in grandi locali all’aperto in cui recuperare in sicurezza un po’ di socialità”.