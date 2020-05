Albenga, Ciangherotti: “Viale riattivi al più presto il pronto soccorso”

Albenga. “A poche ore dall’inizio della fase 3, ora che c’è un maggior controllo dell’infezione da Covid-19 sul territorio nazionale, desidero condividere con tutti voi un grazie speciale rivolto a tutti quelli che, rischiando il contagio, non hanno mai smesso di lavorare”. Lo dichiara Eraldo Ciangherotti, consigliere comunale capogruppo Forza Italia di Albenga e consigliere provinciale di Savona.

“In questi mesi di emergenza sanitaria – prosegue -, tutti gli operatori sanitari del Santa Maria di Misericordia, medici, infermieri, Oss e tecnici, hanno lavorato sempre in prima linea e sono diventati i nostri eroi ingauni. Spesso, incontrandoli in ospedale, fuori dai reparti Covid, li ho visti imbacuccati dal capo ai piedi, stremati, affaticati, stanchi ma mai pentiti di aver rischiato ogni giorno la loro salute per salvare la vita di molti malati contagiati da quel virus bastardo”.

“Non possiamo che ringraziarli e, nel mio piccolo, sulla vetrina del mio studio dentistico, in viale Pontelungo 50 ad Albenga, per diversi giorni, lascerò esposti alcuni maximanifesti per esprimere la mia riconoscenza a tutti i camici bianchi. Nel frattempo, mi auguro l’assessore regionale Sonia Viale, con il Commissario di Alisa Walter Locatelli, si decida quanto prima sulla riattivazione del nostro pronto soccorso: #vialeriaprilotu”.