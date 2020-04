Mototerapia in ospedale, ecco i risultati della ricerca medica. Vanni Oddera: “Sono dati strepitosi”

Regione. “Come raggiungere un traguardo? Senza fretta ma senza sosta. Per undici anni ho creduto in questo progetto, molte sono state le difficoltà, soprattutto cambiare le abitudini e le opinioni delle persone”. A parlare, in una nota, è Vanni Oddera, il campione di motocross savonese che ha scelto di donare la propria passione per aiutare gli altri.

“Senza parlare delle grandissime responsabilità che per anni mi sono preso – racconta Oddera – ma la strada era quella giusta e tutti i sorrisi che facevo nascere con la mia moto lo confermavano ogni volta. Dopo un anno di lavoro in oncologia pediatrica nell’Ospedale Regina Margherita di Torino, l’equipe medica creata e diretta dalla Dott.ssa Franca Fagioli, il supporto del main donor Fondazione Allianz Umana Mente si è conclusa con successo la ricerca medica sulla Mototerapia in ospedale”.

“I dati raccolti sono strepitosi e sono stati pubblicati dal European Journal of Integrative Medicine di Londra. Non c’è gioia più grande di vedere realizzato un sogno così. Grazie a tutte le persone che hanno sempre creduto in tutto questo” conclude.