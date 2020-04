Il Circolo Nautico Loano piange la scomparsa di Romano Nadile

Loano. Un lutto ha colpito il Circolo Nautico Loano. Durante la notte è mancato Romano Nadile, grande protagonista delle regate d’altura da tanti anni.

“Un personaggio incredibile, con una passione irrefrenabile per la vela e le sue barche – dichiarano i dirigenti del circolo loanese -. Nostro socio per tanti anni, poi trasferitosi in un altro circolo (il CV Finale Ligure, ndr), dall’anno scorso era ritornato ad essere socio del CN Loano ed era stato riaccolto con grande piacere. Ancora quest’inverno ha partecipato con la sua barca Pegy al campionato invernale, vincendo anche delle prove”

Nadile aveva 84 anni, ma la sua passione per la vela e le regate non era certo venuta meno.