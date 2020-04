Cane colpito da un proiettile di carabina: trentenne denunciato per maltrattamento di animali

Savona. Ieri pomeriggio, a Savona, i poliziotti delle Volanti, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un trentenne, con l’accusa di maltrattamento di animali e getto pericoloso di cose.

Gli agenti sono intervenuti nel quartiere di Valloria per il ferimento di un cane, colpito da un proiettile esploso da una carabina ad aria compressa.

Gli accertamenti effettuati nell’immediatezza dagli operatori, hanno consentito di risalire alla possibile linea di tiro, individuando così lo stabile, localizzato in via Turati, dal quale era partito il colpo e sequestrando il fucile rinvenuto sulla terrazza del presunto responsabile. Secondo quanto riferito, il giovane avrebbe esploso il colpo in quanto infastidito dal continuo abbaiare dell’animale.