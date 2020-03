“Quello su cui contare”, il nuovo libro di Adam Rossi

In vita mia non avevo mai vissuto un’atmosfera così “restrittiva” per via di un virus, ma ahimè, è successo. Per il mio lavoro nulla è cambiato, ma per ovvie ragioni legate all’economia, tutto intorno l’entusiasmo tende a spegnersi.

In attesa di tornare alla normalità, si lavora, si esce e, anche se non possiamo andare a vedere mostre o al cinema, possiamo dedicarci alla lettura di buoni libri. La cultura non deve fermarsi e non si ferma, se lo vogliamo.

Proprio questo fine settimana il mio caro amico Andrea Rossi è venuto a trovarci da Roma, per fare il firma-copie del suo ultimo libro “Quello su cui contare” presso il Mondadori Bookstore di Loano per tutta la giornata di sabato 29 Febbraio.

Andrea Rossi, che si firma con lo pseudonimo Adam Rossi, è uno scrittore albenganese con uno spirito cosmopolita, che ha vissuto a Milano, in California e ora a Roma. Laureato in ingegneria, con specializzazione in networking, ha la passione per il noir. Lui stesso si definisce uno scrittore “istintivo”, libero, che non segue schemi, infatti è la sua naturale predisposizione per la scrittura che lo ha portato a scrivere e pubblicare tre bellissimi romanzi, tutti editi da goWare, casa editrice fiorentina.

“Quello su cui contare”, pubblicato ad Ottobre 2019, ha seguito “Niente di male” (2017) e “Dimmi la verità” (2014).

Si tratta di una storia molto attuale, con una certa dose di suspence, che mette a confronto islam moderato ed estremista e soprattutto il ruolo delle donne imam, toccando temi profondi da cui trae spunti di riflessione sulla solitudine, argomento già incontrato negli altri romanzi, e l’indifferenza verso chi si trova ai margini della vita sociale.

Il romanzo, che si ispira anche a persone reali, è ambientato tra Milano e Roma e vede coinvolte due famiglie italiane, di cui una di origini iraniane. Amir e Lucio sono legati da una profonda amicizia, nonostante le diverse radici. Amir, iraniano di nascita, ma italiano a tutti gli effetti, vive a Milano con sua moglie e sua figlia. Sta ospitando da qualche settimana la sua giovane sorellastra Soraya, che si è subito affezionata alla piccola Emma e alla cognata Mira, madre premurosa e donna colta, nonché imam donna di una piccola moschea liberale di Milano.

Lucio, romano ma con un passato di vita milanese, è impiegato presso la base italiana dell’Agenzia Spaziale Europea, a Frascati. Divide il suo tempo tra il lavoro e la famiglia: sua moglie Doriana, insegnante, e la piccola e vivace Miriam. I due amici non si vedono per qualche tempo, abitando in città distanti.

Un giorno Amir riceve la notizia che dovrà recarsi a Roma per lavoro. A quel punto, dall’idea di un curioso scambio di visite nel weekend, le loro vite precipiteranno in un dramma ad alta tensione. Alcuni ignoti estremisti islamici cercheranno di colpire la comunità “liberale” di cui fa parte Mira e al tempo stesso organizzare un attentato nel cuore dell’agenzia spaziale presso la quale lavora Lucio.

E nella tragedia verso cui stanno andando incontro le due famiglie si inserisce un attore estraneo e solitario: un ragazzo che non ha più nessuno al mondo ma le cui capacità di passare inosservato lo rendono un perfetto esecutore di compiti sgradevoli, Enzino.

Enzino ha imparato a stare al mondo contando solo su se stesso e pensando solo a se stesso.

Coinvolto in questa storia dai propri mandanti, sta per intraprendere un viaggio molto particolare. Chi è disposto a sacrificare tutto e chi non ha nulla da perdere. Chi sceglie di credere in qualcosa fino in fondo e chi di scelte, invece, non ne ha. Di estremi vivranno coloro che in questa storia troveranno quello su cui contare o di cui dubitare.

È davvero possibile conoscere qualcuno fino in fondo? Quando siamo alle strette, su chi o su che cosa possiamo contare? Quali scrupoli ci possono frenare? Confronti interessanti da cui nascono domande altrettanto interessanti a cui ovviamente Adam Rossi non dà risposte. Un libro da acquistare e leggere tutto d’un fiato.

