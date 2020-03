Giustenice. Si sono completati, nei giorni scorsi, i lavori di efficientamento energetico del rifugio escursionistico di “Cascina Porro” a Giustenice.

L’intervento complessivo ammonta ad oltre 53 mila euro, di cui 50 mila euro finanziati del Governo e la restante somma proveniente da fondi comunali. I lavori hanno riguardato l’installazione di pannelli solari termici abbinati ad una modernissima caldaia a policombustibile (legna – pellet) e il posizionamento, su tutti i caloriferi, di efficienti valvole termostatiche.

Come ricordato dal sindaco, “questo intervento rientra nell’ambito di attuazione dell’articolo 30 del decreto-legge numero 34 del 30 aprile 2019 (Decreto Crescita) con il quale il Governo ha assegnato contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile”.

Dichiara Fiallo Pier Paolo, consigliere delegato, per l’amministrazione comunale a questa tipologia di interventi, che ha seguito i lavori coordinati dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale geometra Pier Luigi Vassallo e dall’Ingegnere Andrea Boido: “Si tratta del primo importante intervento strutturale, in termini di efficientamento energetico, sull’edificio di proprietà comunale da quando, a fine anni ’90, il Rifugio era stato ristrutturato e riqualificato. Con questi importanti lavori, che si sono conclusi proprio ieri con le prove di funzionamento ed il collaudo del nuovo sistema, il rifugio ha ora un moderno sistema di riscaldamento, di produzione di acqua calda e di produzione di energia elettrica solare a bassissimo impatto ambientale”.

“In questo anno, appena iniziato – conclude il sindaco Mauro Boetto – anche nel palazzo comunale di Giustenice, dove fra le altre attività sono presenti anche le scuole primarie e la biblioteca comunale, verranno avviati simili lavori di efficientamento energetico con un importo di circa 50 mila euro”.