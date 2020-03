Millesimo. “Anche con il coronavirus continua ininterrotta, nel rispetto delle vigenti norme di tutela ed autotutela (rispetto delle distanze e limitazione degli spostamenti), l’attività dei volontari della Protezione Animali savonese a favore dei gatti liberi feriti e malati e della fauna selvatica ferita o in difficoltà; malgrado la riduzione del traffico automobilistico non diminuiscono gli investimenti di animali, forse resi più fiduciosi dalle strade semideserte”. A parlare è l’Enpa, che racconta di un salvataggio di un gabbiano a Millesimo.

“Un gabbiano reale – racconta la protezione animali – è rimasto per molte ore incastrato con un’ala appeso alla grondaia di un tetto di via Piani della Madonna a Millesimo; una squadra dei Vigili del fuoco (che gli animalisti ringraziano), in un momento di calma dagli interventi urgenti, lo ha liberato e consegnato alle cure dei volontari”.

Il volatile aveva bisogno di una urgente sutura ed è stato operato dal veterinario: ora sta bene ed è in cura e convalescenza, in attesa di guarire ed essere rimesso in libertà.