Trofeo Laigueglia, chiusura del Ponte Rosso ad Albenga: come cambiano le corse di bus

Provincia. Domenica 16 febbraio si svolgerà la 57^ edizione del Trofeo Laigueglia di ciclismo.

Per questo motivo, tra le 10.30 e le 17 circa le corse dei bus di Tpl Linea tra Alassio Andora potranno subire momentanee variazioni.

Cambiamenti in vista anche ad Albenga. A seguito dell’interruzione al transito veicolare (in direzione Andora/Finale Ligure) del ponte Viveri, dalle 8.30 di lunedì 17 febbraio e sino a fine lavori, verranno apportate alcune modifiche al servizio.

Sulla linea 40 direzione Andora-Finale: gli autobus, giunti alla rotatoria di via Piave in località Vadino effettueranno il transito in via San Calocero, sulla via Aurelia, in via del Roggetto, via Torino, via Leonardo Da Vinci, via Frratelli Viziano per poi riprendere il regolare percorso da viale Pontelungo. In conseguenza di quanto sopra, verranno temporaneamente soppresse le fermate di Vadino via Piave (dopo la rotatoria) e di piazza del Popolo. Le stesse saranno rispettivamente sostituite dalle fermate di via San Calocero e di Porta Torlaro.

Sulla linea 40 direzione Finale-Andora: gli autobus effettueranno regolare percorso. Sulle linee radiali in arrivo da Lusignano gli autobus, giunti alla rotatoria di via Piave in loc. Vadino effettueranno nuovamente il transito in via San Calocero, via Aurelia, via del Roggetto, via Torino, via Leonardo Da Vinci, via Fratelli Viziano, via Genova per poi riprendere il regolare percorso da Piazza del Popolo. In conseguenza di quanto sopra, la fermata di Vadino via Piave (dopo la rotatoria) verrà sostituita con quella di via San Calocero. Sulle linee radiali in arrivo da Leca / Salea gli autobus effettueranno regolare percorso.

Sulle linee radiali in partenza dalla stazione ferroviaria in direzione Lusignano gli autobus effettueranno regolare percorso. Sulle linee radiali in partenza dalla stazione in direzione Leca/Salea gli autobus, giunti in piazza del Popolo non effettueranno il transito da località Vadino, bensì proseguiranno direttamente in via Genova. Verrà garantito il transito da Vadino per le corse scolastiche in partenza dalla stazione di Albenga per l’entroterra nell’intervallo compreso tra le 13.00 e le 14.30. Per le corse in questione, gli utenti di piazza del Popolo dovranno utilizzare la fermata in direzione Finale-Andora. Sulla linea 70 circolare urbana. gli autobus giunti in piazza del Popolo, non transiteranno da Vadino ma svolteranno direttamente in piazza Petrarca/Lungocenta.

Seguono altre modifiche alle corse valide da lunedì 17 febbraio.

Sulla linea 72 “Circolare Albenga-Villanova-Albenga: la corsa feriale in partenza dalla stazione di Albenga per Lusignano-Villanova delle 14.05, nelle giornate scolastiche dal lunedì al venerdì verrà anticipata alle 13.50 e verrà prolungata sino a Garlenda; la corsa feriale in partenza da Villanova per Lusignano-Albenga delle 14.30 verrà posticipata alle 14.38.

Sulla linea 77 “Vellego-Casanova-Albenga: la corsa feriale in partenza da Albenga Stazione per Leca-Villanova-Casanova delle 14.10, in periodo scolastico dal lunedì al venerdì transiterà da San Fedele e Lusignano. Gli utenti diretti a Leca-Bastia che dovessero prendere l’autobus presso la stazione ferroviaria potranno salire sull’autobus diretto a Vecersio-Cerisola delle 14.10 e scendere in piazza del Popolo ove sarà prevista la coincidenza con la corsa diretta ad Onzo in partenza alle 14.15.

Sulla linea 97 “Garlenda-Villanova-Alassio” le corse delle 12.30 e delle 15.43 Garlenda-Villanova-Alassio saranno soppresse; la corsa delle 9.30 Alassio-Villanova sarà soppressa; la corsa delle 20.05 Alassio-Villanova-Garlenda sarà limitata a Villanova.

Sulla linea 81 “Loano-Borghetto-Toirano-Boissano-Loano” la corsa feriale in partenza da Loano per Borghetto-Toirano-Boissano delle 16.45, giunta alla rotatoria all’intersezione con via Silvio Amico, proseguirà sino in piazza Valerga a Loano; la corsa feriale in partenza dalle Grotte di Toirano per Toirano-Borghetto-Loano delle 17.15 effettuerà la partenza alle 16.55 da piazza Valerga e transiterà da Boissano; la corsa feriale in partenza da Loano per Borghetto-Toirano-Boissano delle 17.50 verrà posticipata alle 18 ed effettuerà il seguente percorso: Loano-Boissano-Toirano-Borghetto-Loano. Si precisa che gli utenti diretti a Toirano potranno usufruire anche della corsa in transito da Loano diretta a Calizzano delle 18.

Per ulteriori informazioni sui servizi TPL è possibile contattare il numero 019 2201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 7.15 alle 17.30 e il sabato dalle 7.15 alle 13) e il sito internet all’indirizzo www.tpllinea.it.