Savona. La Ditta Besio, in collaborazione con l’associazione culturale Mondo Fluttuante, con la presidente Patrizia Servodio e la giuria composta da Lamberto Garzia ed Angelo Tonelli, nell’antico Teatro Sacco in via Untoria a Savona, ha premiato i vincitori del Premio internazionale di Poesia inedita Besio 1860.

Considerata la partecipazione di circa novecento scrittori, la giuria han avuto difficoltà di scelta.

Tra i premiati, spiccano i nomi di Alessandro Nicolini di Savona, Marta Ghibaudo di Varazze di soli 17 anni, Sandra Madu di Milano, Leonardo Bacchiocchi nella sezione A Under 25, Gaspare Caramello, Angelo Bergero e Monica Vincenzi di Faenza.

Gli organizzatori hanno porto i ringraziamenti dovuti alla giuria e a tutti i partecipanti e per concludere hanno ribadito l’essenzialità della poesia nella società e la sua funzione di presenza e testimonianza, a volte scomoda ma sempre comunque fondamentale.

Foto copyright PhotoBriano.