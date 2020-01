Allarme ad Alassio: possibili bocconi avvelenati nelle spiagge e nelle aree verdi della città

Alassio. Preoccupazione ad Alassio per tutti i padroni di cani.

Nella giornata di oggi, infatti, il Comune ha fatto sapere tramite una nota della possibile presenza di bocconi avvelenati per le strade della città, in particolare sulle spiagge e nelle aree verdi, come i parchi.

“Ci è stato segnalato un caso di possibile avvelenamento di un cane, con ogni probabilità causato da esche avvelenate nelle aree verdi e sulla spiaggia. Non ci è purtroppo possibile essere più precisi perchè gli esiti delle analisi effettuate sull’animale, non sono esaustive nè in un senso nè nell’altro. Non potendo quindi escludere possibilità alcuna riteniamo quantomeno di avvisare la cittadinanza della possibilità che qualcuno abbia effettivamente posizionato bocconi avvelenati per colpire i nostri amici a quattro zampe”, ha spiegato la consigliera incaricata alla Protezione degli Animali Paola Cassarino.

“Invitiamo ad usare la massima attenzione nel portare a spasso i propri amici a quattro zampe, e a segnalare ogni eventuale avvistamento presso gli uffici comunali o in quelli della Polizia Locale”, ha concluso la Cassarino.