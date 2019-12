Savona, altro lutto nel mondo: è mancato Servodio, titolare della ditta Besio

Savona. Improvvisamente all’età di 88 anni ha lasciato i suoi cari Pietro Antonio Servodio, lo storico titolare della ditta Besio di Savona.

Rimasto orfano di padre e madre durante l’adolescenza, decise di emigrare per cercare fortuna in Venezuela dove fondò un’azienda di scarpe e conobbe la sua futura moglie Lina. Negli anni ’60 si stabilì a Savona: insieme a sua moglie Lina, e successivamente con i suoi figli Vincenzo, Mara e Patrizia, fu il primo a credere ed investire nel rilancio del Chinotto di Savona e dell’azienda Besio attiva dal 1860.

Anche l’ultimo giorno della sua vita, come sempre, è andato nel suo negozio in Piazza Mameli. “Ci ha lasciato un grande uomo – scrive l’azienda sulla pagina ufficiale – un uomo che ha dedicato la sua vita all’amore per la famiglia e al lavoro, mai dimenticandosi di aiutare le persone in difficoltà.

Lascia i figli Vincenzo, Mara e Patrizia, i nipoti Marco, Andrea, Luca e le nipoti Eleonora, Margherita e Diletta. I funerali si terranno il 30 dicembre alle ore 11 nella chiesa di Sant’Andrea a Savona.