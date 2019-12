Ottimo primo tempo del Pontelungo contro una Carcarese troppo disordinata e poco aggressiva. Al 14’ arriva il vantaggio con il gran gol di Rossignolo che spalle alla porta si gira e non lascia scampo ad Allario. Dieci minuti più tardi i padroni di casa sfiorano il pari con la punizione di Hublina, su cui Breeuwer è miracoloso. Nel corner che ne consegue ancora pericoli per il Pontelungo, ma l’incornata di Ezeukwu colpisce Monte al posto giusto nel momento giusto. La squadra di Zanardini, superato il momento di difficoltà, riordina le idee e al 35’ colpisce ancora con Caneva che sul secondo palo riceve il cross di Rossignolo e appoggia in rete di testa. In pieno recupero il colpo di grazia, errore difensivo che regala il pallone sempre a Rossignolo che ha il tempo di girarsi e servire Guardone, il cui rasoterra vale il 3 a 0.

Nella ripresa un’altra partita, l’Olimpia Carcarese ritrova il coraggio perduto e aiutata dalle sostituzioni accorcia le distanze al 49’ con il gol da cineteca di Vero, un missile da 40 metri che toglie le ragnatele dal sette. Il gol conferisce nuova energia ai biancorossi che al 52’ colpiscono la traversa con una magica punizione di Zizzini. È un continuo assedio, i locali diventano sempre più offensivi cambiando modulo dal 4-3-3 al 4-2-4, Ezeukwu spostato in attacco. Ma nemmeno queste mosse bastano per riaprire il match. In pieno recupero due espulsioni per reciproche scorrettezze: rosso diretto a Rossignolo e Clemente. Al 94’ il triplice fischio che consegna ai ragazzi di Zanardini la vetta della classifica. L’Olimpia Carcarese, invece, scivola al secondo posto in compagnia del Soccer Borghetto.

Foto 2 di 2



CARCARESE – PONTELUNGO 1-3 (14′ Rossignolo, 35′ Caneva, 46′ Guardone, 58′ Vero)

49′ Triplice fischio

45′ Doppia espulsione! Screzio tra Clemente e Rossignolo, rosso per entrambi

40′ Ammonito Hublina, duro su Piazza

38′ Cambia la Carcarese, difesa a tre, arretrato Spozio e avanzato Ezeukwu in attacco

37′ Terzo cambio per gli ospiti: Guardone esce per Giraldi

32′ Seconda sostituzione per il Pontelungo, esce Caneva, autore del secondo gol, per Greco

29′ Le tenta tutta la Carcarese, quarto cambio: dentro Caruso per Volga, si abbassa Hublina

26′ Primo cambio di mister Zanardini: dentro Gerini per Ardissone

24′ La Carcarese c’è ed ancora pericolosa: cross rasoterra di Cervetto dalla sinistra, non ci arriva nessuno eccetto Volga sul secondo palo, ma la sua conclusione è troppo debole per impensierire Breeuwer

22′ Gran palla di Hublina a Clemente che sulla destra salta il difensore e dal fondo crossa al centro dell’area, dove Badoino intercetta e manda in angolo

16′ Punizione di Zizzini che si schianta sull’incrocio dei pali!

13′ GOOOOOOOL! Subito decisivo Vero, il suo è un eurogol: destro dai 35 metri all’incrocio

12′ Terzo sostituzione per la Carcarese: Vero rileva Comparato

3′ Badoino prova ad arrotondare dalla distanza, il suo destro finisce a lato

1′ Comincia la ripresa! Subito due cambi per la Carcarese, Cervetto e Marini prendono il posto degli acciaccati Manti e Vassallo

SECONDO TEMPO

47′ Finisce il primo tempo

46′ GOOOOOOOOL! Scivolone di Ezeukwu che permette a Rossignolo di ricevere palla e servire Guardone che dalla destra con un diagonale infila Allario

45′ Seconda ammonizione anche per la Carcarese, cartellino per Comparato

43′ Giallo anche per Volga, che atterra Caneva

37′ Ammonito Piazza, falloso su Clemente

35′ GOOOOOOOOL! Cross dalla linea di fondo di Rossignolo, Allario non ci arriva e Caneva sul secondo palo deve solo appoggiare in porta di testa

26′ Sul corner Ezeukwu di testa schiaccia a colpo sicuro, ma Monte in modo fortunoso riesce a deviare

25′ Che occasione per la Carcarese! Bellissima punizione di Hublina che supera la barriera, Breeuwer in volo compie un vero miracolo e manda in angolo

22′ Ammonito Enrico, duro su Clemente

14′ GOOOOOOOOL! Rossignolo fa tutto in un fazzoletto, spalla alla porta si gira e dal limite dell’area piccola infila alle spalle di Allario

9′ Primo brivido della partita, punizione dai 30 metri di Zizzini, si oppone Breeuwer, sulla respinta Hublina cerca il primo palo, ma di nuovo il portiere salva la porta

4′ Hublina dalla distanza deviato in angolo

2′ Conclusione di Caneva dentro l’area, Allario sulla traiettoria, ma la sfera finisce sul fondo

1′ Si parte!

Carcare. Buongiorno cari lettori di Ivg.it, ancora pioggia sulla Liguria, ma questa volta non impedirà lo svolgimento di Olimpia Carcarese-Pontelungo. Una sfida di alta classifica, solo un punto, infatti, separa la capolista valbormidese dall’armata di mister Zanardini, che dopo uno storto avvio di campionato (due sconfitte nelle prime due giornate) ha sempre vinto. Scia positiva anche per i biancorossi che, sconfitta con il Soccer Borghetto a parte, hanno sempre racimolato punti (4 vittorie e un pareggio) e hanno anche ritrovato una solidità casalinga che l’ultimo turno ha permesso loro di scavalcare i rivali e aggiudicarsi la vetta della classifica.

FORMAZIONI

O. CARCARESE: Allario, Vassallo, Mazza, Ezeukwu, Spozio, Comparato, Clemente, Volga, Manti, Hublina, Zizzini. A disp.: Landi, Caruso, Cervetto, Rebella, Bagnasco, Siri, De Alberti, Vero, Marini.

PONTELUNGO: Breeuwer, Ferrari, Enrico, Piazza, Ardissone, Illiano, Caneva, Badoino, Guardone, Monte, Rossignolo. A disp.: Sesia, Volpe, Greco, Bonadonna, Gerini, Giraldi, Canetto, Sansalone, Pollio.

ARBITRO: Emanule Fontana di Savona