Alassio. Si è tenuto sabato 7 e domenica 8 dicembre il 20° Trofeo dell’Immacolata, organizzato dall’Alassio Laigueglia Pgs Volley al Palaravizza di Alassio. Sabato è stato dedicato alla categoria Under 12, domenica all’Under 13.

Il torneo, che ha impegnato lo staff dirigenziale della società alassina per due giornate intere, sabato ha visto nove squadre partecipanti che si sono alternate sui tre campi da gioco allestiti per l’occasione.

Un centinaio le atlete impegnate, che hanno giocato con tutto il loro entusiasmo. La vittoria finale è andata al Vallestura; seconda posizione per il Paladonbosco, terzo l’Albenga. A seguire, nell’ordine, Mazzucchelli Sanremo, Celle Varazze, Maremola, Olympia, Alassio, San Pio X Loano.

La festa è continuata nella giornata dell’Immacolata, nella quale dodici squadre della categoria Under 13 si sono affrontate su tre campi. La grande affluenza ed il livello di gioco elevato ed equilibrato ha portato la premiazione alle ore 19.

Le squadre partecipanti sono state Golfo di Diana, San Pio X Loano, Alassio, Mazzucchelli Sanremo, Celle Varazze, Cogoleto, Vallestura, Play Asti, Olympia, Maremola, Albisola, VGP Genova. Tutte hanno tenuto un ottimo comportamento in campo, mostrando un buon livello di pallavolo. Il successo finale è andato al Play Asti; seconda posizione per il Vallestura.

“Due giornate intense piene di sorrisi, impegno, grinta e passione per uno sport che cerca di insegnare ai ragazzi termini dimenticati come fatica, rispetto, collaborazione, ruolo, tempistica e determinazione – dicono i dirigenti dell’Alassio Laigueglia Pgs Volley -. Un ringraziamento agli arbitri che sono intervenuti per l’occasione”.