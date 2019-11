Albenga/Loano. Una protesta che da Albenga arriva fino a Loano: gelo nelle aule e gli studenti minacciano lo “sciopero”… O meglio, questa mattina, davanti alla sede albenganese di via Dante, prima di entrare a scuola, manifestazione spontanea con tanto di cartelli alle ore 8.00.

Ieri e nei giorni scorsi le prime avvisaglie al Liceo Giordano Bruno, l’istituto superiore ingauno, con una temperatura nelle classi di poco sopra i 10 gradi: questa mattina anche all’Istituto Falcone di Loano i ragazzi si sono fatti sentire per le “condizioni meteo” durante le ore di lezioni (temperatura di 9 gradi).

Tra le battute arrivate alla nostra redazione: “Manco la lezione di educazione fisica è in grado di riscaldarci…” affermano con ironia alcuni studenti del Falcone di Loano.

Ecco invece la precisazione della dirigente scolastica del Liceo Bruno di Albenga Simonetta Barile: “La scuola aveva già richiesto i controlli ad aprile scorso, poi sollecitati a settembre. L’intervento è stato fatto solo ora nel momento del disagio, tuttavia le criticità, in particolare al terzo piano dell’istituto, stanno rientrando. Tra oggi pomeriggio e domani verranno cambiati tutti i motori della caldaia e la situazione sarà risolta in via definitiva. Già oggi la temperatura nelle aule è sopra i 18 gradi”.

“La scuola comprende il disagio arrecato e ringrazia i ragazzi per la comprensione di questi giorni” conclude.

Quanto alla situazione del Falcone di Loano la scuola ha precisato che si è verificato solo un momentaneo abbassamento dei termosifoni, il problema al secondo piano dell’istituto è stato già risolto e ora le temperature sono nella norma.