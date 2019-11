Pallacanestro Vado, doppio ko nei campionati di Eccellenza con Under 18 e Under 15

Vado Ligure. Quarta sconfitta in sette partite nel campionato Under 18 Eccellenza; settimo ko in sette giornate tra gli Under 18 Eccellenza. Vediamo il resoconto dell’ultimo incontro giocato dalla Pallacanestro Vado nelle due categorie.

Under 18 Eccellenza: dura sconfitta con Cantù

Sconfitta severa per la Pallacanestro Vado nel campionato Under 18; la squadra ligure mette impegno e grinta per tutto l’incontro, ma non può arginare la superiorità dei canturini.

La partita inizia con equilibrio: i biancorossi trovano diversi protagonisti offensivi, ma sono deficitari in transizione difensiva; inoltre l’ingresso di Bresolin negli ospiti incomincia a scavare il gap.

Nel secondo periodo i vadesi provano a tenere botta, lottando su tutti i palloni; i biancoblù però fanno sentire la loro fisicità e in difesa chiudono bene e si fanno sentire a rimbalzo offensivo. Si va così all’intervallo lungo sotto di 16.

La ripresa continua sulla falsariga del secondo periodo: Cantù continua a macinare il suo gioco, Vado continua a lottare fino alla fine, senza farsi condizionare dal punteggio, ma questo si dilata fino al meno 32 finale.

La settimana prossima altro turno impegnativo, questa volta in trasferta sul campo di Varese mercoledì 27 novembre alle ore 20,30. In classifica Vado è a metà: ottava su quindici squadre.

Il tabellino:

Azimut Pallacanestro Vado – Pallacanestro Cantù 66-98

(Parziali: 16-22; 30-46; 48-72)

Azimut Pallacanestro Vado: Trenta 9, Franchello, Pesce ne, Biorac 9, Pintus 18, Lebediev 11, Da Corte 3, Tridondani 8, Giannone 6, Gallo ne, Genta, Bertolotti 2. All. A. Imarisio, ass. M. Saltarelli e D. La Rocca, prep. G. Bossaglia.

Pallacanestro Cantù: Caglio 12, Lanzi 12, Arienti 13, Sacripanti 7, Pozzi, Di Giuliomaria 8, Quarta 9, Ziviani 13, Brembilla 5, Bresolin 14, Massenzana, Marazzi 5. All. M. Costacurta, ass. C. Di Giuliomaria.

Arbitri: Rezzoagli (Rapallo) e Cattani (Genova).

Under 15 Eccellenza: un passo indietro

Larga sconfitta e passo indietro per l’Under 15 del Vado in trasferta a Piossasco. I liguri vengono travolti nel primo periodo dall’energia e fisicità locale senza reazione.

I piemontesi hanno vita facile e il primo parziale è eloquente. Nei successivi periodi entra timidamente in campo anche Vado ma solo Caviglia e Migone riescono ad avere impatto, almeno nella metà campo offensiva. L’enorme numero di contropiedi subiti testimoniano delle ancora ampie amnesie mentali che vanificano la produzione offensiva, ancora una volta discreta sia quantitativamente che qualitativamente.

Domenica 24 novembre si parte con il girone di ritorno: alle ore 11,15 il Vado sarà ospite del Cus Torino. In graduatoria i biancorossi occupano l’ottava ed ultima posizione.

Il tabellino:

Ata Area Pro 2020 Piossasco – Pallacanestro Vado 117-59

(Parziali: 32-5, 60-28, 95-44)

Ata Area Pro 2020 Piossasco: Cabodi 14, Furlan 11, Marengo, Muscheri, Piasentin 18, Palmero 17, Scaroni 22, Baronetto 5, Tarulli 18, Varrone 2, Beltramino 2, Porfido 8. All. Matera.

Pallacanestro Vado: Caviglia 18, Migone 14, Gallo 4, Fazio, Mozzati 4, Recagno, Ottonello 2, Giannone 7, Giusto Bellando 8. All. Prati, ass. all. Guarnieri.

Arbitri: Pittatore e Nicolello (Torino).