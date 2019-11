Savona. In occasione della terza Giornata mondiale dei poveri di domenica prossima 17 novembre, la Comunità di sant’Egidio di Savona offre questa settimana la possibilità di condividere qualche momento con gli amici che incontra tutto l’anno. Giovedì prossimo 14 novembre alle 19.30 davanti alla stazione Mongrifone giro serale di incontro con gli Amici per strada; venerdì 15 alle 15 accompagnamento alla Messa e visita agli anziani della Rsa Noceti; sabato 16 alle 19.15 in san Raffaele al porto preghiera per i poveri e a seguire giro serale; domenica 17 alle 8.30 alle opere parrocchiali di santa Maria della Neve-Fornaci preparazione dei panini, cui seguirà dopo la Messa delle 10, la distribuzione del pranzo dalle 11.30 in via Guidobono 10. Sempre in via Guidobono 10, dalle 16 alle 18 raccolta straordinaria di coperte. La partecipazione è aperta a tutti, ma per motivi organizzativi occorre contattare il numero 339.1207335.

E sabato prossimo 16 novembre la Caritas diocesana di Savona-Noli celebra la giornata annuale del volontario, momento di socializzazione, amicizia e condivisione tra i numerosi operatori a titolo gratuito che, mettendo a disposizione un po’ del loro tempo, assieme ai dipendenti rendono possibile il regolare svolgimento dei servizi rivolti alle persone che vivono maggiore difficoltà e emarginazione. Tra le novità di quest’anno ci sarà un momento celebrativo di festa dei volontari nei vari servizi. La giornata inizierà con l’accoglienza alle 9 nel Seminario vescovile in via Ponzone 5 a Savona, con possibilità di parcheggio all’interno della struttura.

Dopo la colazione, l’incontro si aprirà con i saluti del direttore Alessandro Barabino seguiti da una meditazione del vescovo Calogero Marino sul messaggio di papa Francesco in occasione della Giornata mondiale per i Poveri che quest’anno cade proprio il giorno successivo, domenica 17 novembre e che come tema riprende le parole del salmo 9 “La speranza dei poveri non sarà mai delusa”.

Infine ci sarà l’intervento del presidente della Fondazione diocesana ComunitàServizi Marco Berbaldi, il quale cercherà di declinare in modo pratico le suggestioni ricevute. Nella seconda parte della mattinata i volontari presenti vivranno un momento di maggiore coinvolgimento personale: saranno proiettati due video e ci sarà un’iniziativa giocosa di ringraziamento per tutti loro. La giornata si concluderà con la celebrazione Eucaristica e il pranzo su prenotazione.