Il livello del Centa non scende, allarme ad Albenga: iniziata messa in sicurezza del centro storico

Agg. Ore 18.25: Il livello del Centa non accenna a scendere. Per questo motivo è iniziata la messa in sicurezza del Centro Storico attraverso il posizionamento delle paratie in corrispondenza delle Porte in difesa delle zone depresse della “Città vecchia”.

Albenga. La notizia che nessuno vorrebbe mai sentire nella piana ingauna e dintorni è purtroppo arrivata. Il fiume Centa è salito e continua a farlo, nelle ultime ore in modo vertiginoso.

È stato raggiunto il livello di attenzione ed in questo momento è massimo lo sforzo di amministrazione, autorità e protezione civile per monitorare lo stato delle cose.

Gli altri rii e canali fortunatamente risultano sotto controllo, con “sorvegliati speciali” Arroscia e Neva.

Una situazione resa ancor più complicata dalla mareggiata che, oltre ad aver letteralmente invaso la passeggiata a mare ingauna, funge anche da “tappo” alla foce, rimandando indietro il fiume e contribuendo ad alimentare le preoccupazioni.