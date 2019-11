Alassio. Una nottata davvero impegnativa quella dei tecnici della Sca srl. ALle 18.15 i terminali della centrale di controllo hanno segnalato una problematica sul 300 dn in Via Vigo. Immediata la segnalazione ai tecnici reperibili che si sono subito recati sul posto chiudendo le valvole di sicurezza in modo da evitare ulteriori danni alle abitazioni limitrofe.

“Si era creato un buco nella porzione superiore del tubo a circa 2,5 metri di profondità – spiega Adriano Baldini direttore tecnico di Sca – e i lvaori di scavo sono stati resi più complessi oltre che dalla pioggia incessante da un banco di rocce. Le condizioni erano tali da non consentire di intervenire con i nuovi sistemi ma, nonostante si sia stati costretti a interrompere completamente l’erogazione dell’acqua, posto che le vasche del circuito erano pieno l’utenza tra Alassio e Laigueglia non ha subito disagi”.

L’intervento, iniziato quindi poco prima delle 19 di ieri sera si è protratto fino alle 4 del mattino coordinato dall’ing. Brovelli insieme al caposquadra Roberto Paulli.

“Ad oggi – aggiunge Baldini – potrebbe verificarsi qualche disservizio nella zona a monte della tubatura poichè il circuito, a causa dell’interruzione, si è scaricato e occorre dare tempo alle vasche di riempirsi”.

“Ancora una volta – il commento di Emanuela Preve, presidente di Sca – l’alta professionalità del settore tecnico ha consentito di gestire una situazione di grave emergenza e in condizioni limite, causando disagi minimi all’utenza”.