Raccolta solidale di Coop Liguria: donate e raccolte 34 tonnellate di alimenti

Provincia. Ottimo risultato, l’ennesimo, per la raccolta solidale di alimenti “Dona la spesa” promossa il 12 ottobre da Coop Liguria per sostenere le associazioni del volontariato impegnate nella lotta alla povertà.

I punti vendita della Cooperativa hanno raccolto complessivamente 34 tonnellate di prodotti, acquistati e donati da soci e clienti per aiutare le persone in difficoltà. L’iniziativa ha coinvolto una cinquantina di associazioni e circa 250 soci Coop volontari, che hanno offerto il proprio prezioso supporto in ogni località.

In provincia di Savona, si segnalano gli ottimi risultati degli ipermercati di Savona e Albenga: Il Gabbiano ha raccolto poco meno di 2 tonnellate di prodotti in collaborazione con diverse associazioni: Caritas, Arci, Acli, e Usei; l’Ipercoop di Albenga, invece, ha raccolto 1,1 tonnellate di merci che sono state destinate alla Croce Bianca e all’Associazione San Bernardino.

Benissimo la raccolta anche a Finale Ligure, con 941 chilogrammi di prodotti donati al Centro di Ascolto della Caritas, e a Vado Ligure, dove gli aiuti (poco più di una tonnellata di merci donate nei due negozi del Molo 8.44 e della Via Aurelia) sono stati destinati alle associazioni Acli e Usei.

Questo risultato si somma a quelli conseguiti dalle altre raccolte promosse da Coop Liguria a maggio e settembre del 2019, portando a 82 le tonnellate complessive di prodotti donati in corso d’anno, tra generi di prima necessità e articoli di cancelleria. La Cooperativa “ringrazia tutti coloro che hanno partecipato”.