Lotta allo spaccio nelle scuole e nei parchi urbani: un arresto e 12 denunce

Ponente. A distanza di pochi giorni dall’ultima operazione, i carabinieri hanno effettuato un ennesimo controllo straordinario del territorio, attraverso mirati dispositivi di militari appositamente articolati per il contrasto del degrado urbano, dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, con particolare riguardo alle zone degli istituti scolastici.

Sei pattuglie, una squadra di tre unità cinofile del Nucleo Carabinieri Cinofili di Villanova d’Albenga, ed una squadra di militari in abiti civili del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Albenga hanno così operato perquisizioni e controlli, giungendo ad ispezionare autobus della linea TPL in orario di uscita dai plessi scolastici e gli accessi agli scali ferroviari.

Durante l’attività è stato catturato di un 47enne di origine libica rintracciato dai carabinieri della stazione loanese, che in stretta collaborazione con equipaggi della sezione Radiomobile della Compagnia ingauna, hanno dato esecuzione alla misura di sicurezza, emessa dal tribunale di Genova, della durata di due anni presso la casa circondariale di Biella, in quanto riconosciuto “delinquente abituale”. Il soggetto era appunto monitorato dai militari proprio per i suoi trascorsi criminali nello spaccio di droga, ed è stato successivamente accompagnato presso il carcere di Biella.

Sempre a Loano, con il supporto delle unità cinofile, sono state sequestrate alcune dosi per circa una quindicina di grammi tra hashish e marijuana, fiutate dai cani addosso a cinque giovani (due albenganesi, un loanese ed un pietrese di età compresa tra i 19 ed i 23) e ritenute dai militari finalizzate ad un uso esclusivamente personale. Ovviamente, al termine dei controlli, i quattro sono stati tutti segnalati alla Prefettura, quali assuntori di sostanze stupefacenti così come previsto dalla legislazione in materia. Due di questi giovani è risultato svolgano l’attività di assistenza ai bagnanti, motivo per il quale verranno segnalati alle rispettive autorità preposte al rilascio delle previste abilitazioni/brevetti.

Inoltre, i carabinieri della Compagnia di Albenga hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio un algerino di 42 anni poiché trovato in possesso di tre dosi di hashish pronte alla cessione mentre si trovava presso il Kebab “Sara” di via Mimose a Ceriale, il cui titollare era già finito recentemente nei guai a seguito di un blitz dei carabinieri nel mese di settembre. A seguito del controllo è stata avviata dai militari la proposta per una nuova sospensione della licenza nei confronti dell’esercizio. La segnalazione sarà al vaglio della Questura di Savona nei prossimi giorni.

E ancora: sono state denunciate in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria altre 11 persone (di cui 9 straniere) per reati di droga, contro il patrimonio e in violazione della legislazione speciale.

Sono state sottoposte ad identificazione e controllo: 137 persone con il supporto di tre cani (due specializzato per la ricerca di stupefacenti e uno per inseguimento e cattura); sette sono state le perquisizioni operate.

A Loano e ad Albenga sono stati passati a setaccio tutti i giardini pubblici e le scuole della zona, con il supporto delle unità cinofile antidroga. Altri controlli ad hoc saranno eseguiti nei prossimi giorni.