Varazze, cerca di rubare borsa incustodita in spiaggia: 45enne arrestato dai carabinieri

Varazze. Nella tarda serata di ieri, i carabinieri della stazione di Albisola hanno arrestato in flagranza per furto aggravato Diego Albisetti 45enne, genovese, pregiudicato.

I militari, durante i servizi di prevenzione atti a contrastare i reati predatori, a seguito di segnalazione da parte di privati cittadini, sono intervenuti nella spiaggia libera di Varazze, dove era stato segnalato un uomo intento ad asportare una borsa lasciata incustodita.

I carabinieri immediatamente intervenuti sono riusciti a fermare l’autore del furto, che ha tentato di darsi alla fuga, traendolo in arresto. La borsa recuperata è stata immediatamente riconsegnata al legittimo proprietario.

Trattenuto nelle camere di sicurezza del comando di Savona, è stato processato nella mattinata odierna con il rito per direttissima. Ha patteggiato 8 mesi di reclusione 200 euro di multa. Per lui è scattata anche la misura di obbligo di dimora a Genova

Sempre nella giornata di ieri, i carabinieri di Stella e Spotorno hanno denunciato per ricettazione rispettivamente B.S., 62enne nomade di Asti, e C.M e C.I.D., entrambi 35enni, rumeni di Milano, trovati in possesso di svariato materiale risultato essere provento di furto.

Nell’immediato è già stata restituita al legittimo proprietario la refurtiva rinvenuta (svariate paia di scarpe di cospicuo valore rubate recentemente ad un farmacista del posto) mentre sono in corso gli accertamenti per risalire ai proprietari della merce, eccenzion fatta per un telefono cellulare asportato e già restituito ad una cittadina di Milano.