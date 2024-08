Varazze, domenica preghiera di apertura del “Tempo del Creato”

Varazze. Domenica 1 settembre ricorrerà la Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato e segnerà l’inizio del “Tempo del Creato”, che si concluderà il 4 ottobre, festa di san Francesco d’Assisi. “Spera e agisci con il creato” sarà il tema della Giornata, riferito alla Lettera di san Paolo ai Romani 8,19-25, in cui l’apostolo chiarisce cosa significhi vivere secondo lo Spirito e si concentra sulla speranza certa della salvezza per mezzo della fede, che è vita nuova in Cristo.

Le iniziative in programma nella diocesi di Savona-Noli inizieranno proprio l’1 settembre alle ore 18.30 nel Convento San Giacomo di Latronorio, in località Piani di San Giacomo, a Varazze, con la preghiera di apertura del “Tempo del Creato”, alla presenza del vescovo Calogero Marino. Seguirà un rinfresco condiviso.

Nei prossimi giorni saranno comunicati gli altri eventi del “Tempo del Creato”, che si concluderà sempre presso i Frati Minori.