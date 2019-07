Ponente. E’ scattato un controllo straordinario da parte dei carabinieri della Compagnia di Alassio su bagni marini, spiagge e litorale del ponente savonese, anche con l’ausilio del nucleo elicotteri di Villanova d’Albenga. In questi minuti il mezzo aereo sta sorvolando le zone di Alassio, Laigueglia e Andora, nell’ambito di un dispositivo che prevede azioni di monitoraggio del territorio in questo weekend di luglio.

L’operazione vede impegnata anche il nucleo cinofili per controlli antidroga.

Nel mirino dei militari anche persone sospette che arrivano alle stazioni ferroviarie di Alassio e Laigueglia.

Per quello che riguarda la costa, i carabinieri stanno verificando eventuali accampamenti abusivi. Infine controlli sono previsti al porto di Alassio e al porto di Andora.

La task force messa in atto dai carabinieri della Compagnia di Alassio proseguirà per tutta la giornata e non mancheranno anche controlli stradali e nelle ore notturne al fine di garantire la sicurezzza e prevenire ogni forma di reato.