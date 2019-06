Savona, al Priamar le celebrazioni per i 205 anni dell’Arma dei Carabinieri

Savona. Domani, mercoledì 5 giugno, in ogni provincia d’Italia sarà festeggiato il 205° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri che dal 13 luglio 1814, data della sua fondazione, è immersa nel tessuto sociale italiano e ha vissuto tutte le vicende del paese, sia in pace sia in guerra.

La duplice funzione che caratterizza l’Arma dei Carabinieri, forza armata e forza di polizia a competenza generale in servizio permanente di pubblica sicurezza, si rivela una formula estremamente valida e pienamente rispondente alle richieste sociali.

In Liguria, e quindi nella provincia di Savona, i carabinieri giunsero nel 1822 assorbendo la preesistente gendarmeria genovese. L’organizzazione territoriale dei Carabinieri Reali nel savonese nel 1825 si articolava su due comandi d’ufficiale che estendevano la loro competenza su 66 degli attuali 69 Comuni della provincia di Savona. La forza complessiva era di circa cento carabinieri.

Attualmente nella provincia di Savona prestano servizio circa 500 carabinieri inquadrati in un comando provinciale, quattro comandi di compagnia, trenta stazioni territoriali, un comando Gruppo Carabinieri Forestale, undici stazioni Carabinieri Forestale, un Nucleo Elicotteri, un Nucleo Cinofili e un Nucleo Ispettorato del Lavoro.

A Savona le celebrazioni, come ormai consuetudine, avranno luogo presso la Fortezza del Priamar e inizieranno con una mostra allestita presso il“Palazzo del Commissario e con la cerimonia, che si terrà anche quest’anno, con inizio alle 18, nella piazza d’armi.