Albenga e il mondo del calcio piangono la scomparsa di Angelo Andreis

Albenga. La città del Torri e il mondo del calcio locale piangono la scomparsa di Angelo Andreis, per anni figura di riferimento, con svariati ruoli, all’interno della società Albenga Calcio, contribuendo anche alla sua rinascita nel periodo più difficile, e nella San Filippo Neri.

È scomparso all’età di 79 anni, lasciando la moglie Anna, i figli Mauro e Sonia, la nuora Silvana, i nipoti Giorgia, Simone, Veronica e Fabiana. Tantissimi i messaggi di cordoglio di parenti e amici, tra cui, in particolare, Beppe Zanardini.

La salma di Andreis giungerà ad Albenga domenica 16 giugno , nella parrocchia del Sacro Cuore, dove alle 20,30 sarà recitato il rosario. Il funerale sarà celebrato lunedì 17 giugno, alle 15,30 nella chiesa del Sacro Cuore di Albenga. Dopo la funzione, la salma proseguirà il viaggio verso il Tempio Crematorio.

“Nel corso degli anni Angelo ha dato un contributo molto importante alla causa dell’Albenga calcio, dove ha svolto il ruolo di consigliere, gestore per un paio di anni del bar dello stadio Riva ed osservatore. Proprio in questa veste ha svolto un ruolo cruciale per la rinascita e lo sviluppo del settore giovanile bianconero. L’Albenga si stringe attorno a tutta la sua famiglia ed in particolar modo al nostro tesserato, il suo amato nipote Simone”, il messaggio di cordoglio dell’Albenga Calcio.

“Ciao grande Angelo. Dopo sette lunghi mesi di lotte ti sei arreso, lasciando in chi ti ha conosciuto un profondo vuoto. Sei stato un nostro grande dirigente e direttore sportivo negli anni d’oro della nostra società. Fisicamente non ci sarai più, ma sarei per sempre nei nostri cuori. Ciao grande Angelo amico di sempre salutaci tutti i nostri grandi ex che incontrerai nella tua nuova vita”, il ricordo della San Filippo Neri.