Alassio. Nella notte tra sabato e domenica l’aliquota operativa dei carabinieri della Compagnia di Alassio, unitamente al nucleo cinofili, durante un servizio di controllo del territorio, ha tratto in arresto un giovane del posto, trovato in possesso di 60 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, la somma di 200 euro e altro materiale occultato nel ciclomotore, funzionale all’attività di spaccio.

E’ stato un carabiniere impegnato nel continuo monitoraggio della stazione ferroviaria a notare i movimenti sospetti del giovane e far scattare così l’operazione dei militari alassini.

Foto 2 di 2



L’arrestato sarà processato questa mattina per direttissima in Tribunale a Savona. Sul fermo dello spacciatore sono ancora in corso indagini e accertamenti da parte dei carabinieri.

Nel medesimo contesto operativo, l’aliquota radiomobile ha denunciato due persone per guida in stato di ebbrezza, una delle quali, a Laigueglia, che ha provocato un incidente stradale: i militari hanno provveduto al ritiro delle patenti di guida.