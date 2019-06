A Savona una giornata sulla sicurezza in mare con Assonautica e la Guardia Costiera

Savona. Sabato 1 giugno a Savona nelle acque antistanti la torre Leon Pancaldo si è svolta una manifestazione dimostrativa sulla sicurezza in mare organizzata da Assonautica Provinciale di Savona, con la collaborazione di enti, operatori della nautica ed associazioni e con la partecipazione della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera.

Sul molo Marinai d’Italia è stato installato il gazebo per la presentazione del contenuto della zattera di salvataggio ed una postazione per il gruppo “Arti Marinare” di Assonautica nella quale i soci erano a disposizione per dimostrazioni sull’esecuzione e l’utilizzo dei nodi marinari. La parte iniziale della manifestazione è stata presentata dalla socia di Assonautica Alessandra Goso. Dopo brevi discorsi introduttivi del presidente di Assonautica Savona Luciano Lacirignola, del sindaco Ilaria Caprioglio, del guardiamarina (CP) Francesco Riccitelli, è intervenuta Francesca Mineo, biologa impegnata nell’Area Marina Protetta di Bergeggi, per parlare della patella ferruginea che è tra le specie a rischio d’estinzione nel nostro Mar Mediterraneo. Hanno fatto seguito gli interventi del presidente dell’Associazione Marinai d’Italia Luca Ghersi e del presidente Propeller Club Port of Savona Pietro Giglio. Tommaso Bisazza (progetto e cordinamento dell’evento) ha dato quindi il via alla manifestazione.

E’ stato simulato un caso di emergenza in mare e tutte le operazioni che si devono mettere in atto per garantire la sicurezza dell’equipaggio. L’accensione di un fuoco a mano, il lancio della zattera di salvataggio, l’accensione di un fumogeno, l’abbandono dell’imbarcazione ed infine il recupero dei naufraghi. L’intera operazione di simulazione è stata guidata dalla banchina dal comandante Gianpaolo Franceri.

E’ seguita la parte teorica, iniziata sulla banchina per ciò che riguarda le regole di sopravvivenza a bordo della zattera, poi proseguita presso il gazebo per l’illustrazione di tutto il contenuto della zattera e per le spiegazioni relative all’utilizzo. Le spiegazioni sono state date “con chiarezza e semplicità, comprensibili per tutti. Professionalità e competenza hanno caratterizzato anche la gestione a distanza della simulazione delle operazioni di salvataggio”.

“Bisogna sempre sensibilizzare le persone per la salvaguardia della vita umana in mare e rispetto dell’ambiente marino”, dice il comandante Gianpaolo Franceri.

Al termine della manifestazione il capo di prima classe Francesco Santoriello ha illustrato ai presenti l’utilizzo della motovedetta della Capitaneria di Porto, parlando soprattutto dei salvataggi in mare. A chi ne ha fatto richiesta è stato permesso di salire a bordo, una bella occasione per conoscere meglio i mezzi e le persone che tutelano la nostra sicurezza in mare.

“Siamo molto grati a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa giornata dimostrativa sulla sicurezza in mare ed in particolare al socio junior Riccardo Finotello che è stato ‘uomo a mare’ Si ringraziano: Balbi Nautica Savona-Loano, Eurovinil Survitec Group, Fdf srl segnali nautici, Grandi Lavori Fincosit spa, Ziggurmare patenti nautiche Camera di Commercio Riviere di Liguria, Comune di Savona, Comune di Bergeggi, Area Marina Protetta, Il Golfo dell’Isola, Comune di Albisola Superiore, Comune di Albissola Marina, Gruppo Anmi ‘Vanni Folco’ Savona, Savona Yacht Club, Olimpia sub, Croce Bianca Savona”.