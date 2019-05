Savona. Primo maggio dedicato al nuoto a Savona. L’Amatori Nuoto Savona organizza il Trofeo Città di Savona, intitolato Arte e Campioni. Non solo sport, dunque: insieme agli atleti che gareggiano nelle corsie della piscina Zanelli, c’è spazio per l’arte della ceramica, con l’esposizione di 23 opere.

Le gare prendono il via alle ore 10. Gli iscritti sono 188, in rappresentanza di 10 società. L’organizzazione dell’evento è possibile grazie alla disponibilità del Comune, che ha concesso il patrocinio, a Conad, a Noberasco, a SportArt, ad Aqua Sphere, all’associazione Chicchi di Riso e ai volenterosi soci dell’Amatori Nuoto Savona guidata dal presidente Diego Vulpetti. Lo speaker dell’evento è Edoardo Colombo.

di 7 Galleria fotografica Trofeo Città di Savona









Premio speciale al miglior risultato tecnico sarà una pregevole opera di Margherita Piumatti, donata dal signor Fusi in ricordo della moglie Daniela.

Altri premi speciali sono un viaggio per due persone più auto per Sardegna o Corsica alla squadra vincitrice del torneo e all’atleta che porterà più punti alla propria squadra, messi a disposizione da Corsica Ferries.

Sono 40 le competizioni in programma per un totale di 455 presenze gara.

Si parte con i 50 stile libero femminili Esordienti A. Vince Sara Polverini del Chiavari Nuoto in 30″32, seconda Anita Di Fazio della Rari Arenzano, terza Weam Sami del NC Liguria.

50 stile libero Esordienti A maschili. Successo di Simone Bocchio dell’Amatori Savona in 31″86. Secondo Gabriele De Pasquale del NC Liguria, terzo Gianluca Calcagno del NC Liguria.

Terza gara sono i 50 stile libero femminili Assoluti. Gara con ben 27 iscritte: sono quattro le serie. Vince Maia Peirano della Buonconsiglio in 28″01, seconda Rossella Zunino dell’Amatori Savona in 29″21, terza Chiara Soffiotto della Rari Arenzano in 29″32.

Altrettanto partecipati i 50 stile libero maschili Assoluti con 25 iscritti. Sul gradino più alto del podio sale Matteo Ghiselli della Chiavari Nuoto in 25″91, di un soffio su Francesco Chierici della Vivisport secondo in 25″95 e Davide Osimani della Chiavari Nuoto terzo in 25″95.

Nei 50 dorso femminili Esordienti A vince Sara Polverini della Chiavari Nuoto in 35″34 davanti a Carol Fossati dell’Arenzano, terza Anna Magliano dell’Amatori Savona.

Luca Ghiglione della Rari Nantes Arenzano vince i 50 dorso maschili Esordienti A in 36″57. Secondo Gabriele De Pasquale del NC Liguria.

Tra le 22 partecipanti ai 50 dorso femminili Assoluti svetta Rossella Zunino dell’Amatori Savona in 31″78. Seconda posizione per Giada Sanino dell’Aquatica Torino in 32″99, terza Aurora Aliu della Chiavari Nuoto in 33’00.

L’ottava gara in programma sono i 50 dorso Assoluti maschili con due serie. Se li aggiudica Mattia Palmieri dell’Aquatica Torino in 28″09. Secondo Edoardo Galletto dell’Aquatica Torino in 28″98. Terzo Alessandro Mesturini.

Prima sosta per le gare, con le prime premiazioni, effettuate da Diego Vulpetti e Paolo Magliano.

Si riparte con i 100 farfalla femminili Esordienti A.