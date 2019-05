Andora, Mauro Demichelis confermato sindaco

Andora. Ad ora ha ottenuto esattamente (decimale più, decimale meno) il doppio dei voti del suo avversario Mauro Demichelis, confermato sindaco di Andora alla guida della lista “Andora Più” con 2833 voti (cioè il 65,25 per cento del totale).

L’altro candidato, Flavio Marchiano di “Insieme per Andora”, ha ottenuto il 34,75 per cento dei voti e cioè 1509 preferenze totali.

“Una vittoria schiacciante. Sono soddisfatto e molto contento che gli andoresi abbiano gradito il percorso di rinnovamento avviato in questi anni”, è il commento di Demichelis.

“Il paese ha scelto per la continuità. Buon lavoro all’amministrazione Demichelis”, le parole dello sconfitto Marchiano.

Affiancavano Demichelis in qualità di candidati consiglieri: Laura Carletti Laura, Marco Alberto Cortese, Fabio Curto, Silvia Garassino, Marco Giordano, Patrizia Lanfredi, Daniele Martino, Maria Teresa Nasi, Fabio Nicolini, Paolo Rossi, Corrado Siffredi, Ilario Simonetta.

Sono stati eletti in consiglio Comunale per Andora Più: Giordano, Lanfredi, Martino, Nasi, Nicolini, Rossi, Siffredi e Simonetta. Per Insieme per Andora: Marchiano, Porcella, Carofiglio e Ardissone.