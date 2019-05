Andora. Proseguono gli appuntamenti della lista Andora Più – Demichelis Sindaco a sostegno del sindaco Mauro Demichelis alle elezioni comunali del prossimo 26 maggio.

La lista ha incontrato ieri sera i cittadini della frazione di Conna per presentare i propri progetti.

Foto 2 di 2



“Grande attenzione per tutto il territorio, – ha spiegato il sindaco Demichelis. – Abbiamo presentato le nostre soluzioni, in parte già realizzate, per risolvere definitivamente l’annoso problema della mancanza di acqua e ascoltato le loro esigenze e proposte per migliorare Conna: alcuni interventi di sistemazione sono già in corso in questi giorni, altri sarà nostro impegno portarli avanti nel corso del prossimo mandato”.