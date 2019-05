Anche a Savona le “Erbe Aromatiche di AISM” aiutano la ricerca sulla sclerosi multipla

Savona. La Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla (25 maggio – 2 giugno) parte con “Le Erbe Aromatiche di AISM”. L’iniziativa di raccolta fondi e di informazione sulla ricerca scientifica promossa da AISM con la sua Fondazione FISM, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica si terrà in oltre 500 piazze italiane, sabato 25 e domenica 26 maggio. Anche a Savona e provincia sarà possibile trovare le piante per sostenere la ricerca: all’Ipercoop e in via Paleocapa a Savona, in piazza Cavour a Vado Ligure, in piazza Vittoria a Spotorno, ma anche a Varazze e Albenga (l’elenco delle location è disponibile qui https://sostienici.aism.it/partecipa/mappe/).

I fondi raccolti nelle piazze con le erbe aromatiche verranno interamente devoluti alla ricerca scientifica. A fronte di una donazione di 10 euro, potremo portare a casa un tris di salvia, rosmarino e timo, un mix di colori, profumi e aromi con cui abbellire gli ambienti domestici o insaporire i piatti della nostra cucina. (http://www.aism.it/aromatiche). Soprattutto, “Le Erba Aromatiche di AISM” hanno il sapore della “Bontà” che si diffonde in ogni territorio. Ma non solo raccolta fondi. Le aromatiche di AISM saranno anche una occasione per fornire informazioni sulla ricerca scientifica finanziata dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla con la sua Fondazione e per sensibilizzare sulla malattia.

A sostegno della campagna anche il numero solidale AISM 45512, per finanziare progetti di ricerca legati alla forma progressiva di sclerosi multipla, la forma più grave, a oggi orfana di trattamenti efficaci. Gli importi della donazione saranno di 2 euro da cellulare personale Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Iliad, CoopVoce, Tiscali; di 5 euro da chiamata da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile; di 5 o 10 euro da chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, e Tiscali.

Testimonial Francesca Romana Barberini, conduttrice TV e foodwriter, che sarà nuovamente al fianco di AISM per questa campagna di raccolta fondi.