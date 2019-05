Albisola Superiore. Maurizio Garbarini è il nuovo Sindaco di Albisola Superiore. La lista civica “La Nostra Città”, composta da due consiglieri e tre assessori dell’amministrazione uscente e da una decina di “volti nuovi”, ha vinto le elezioni.

“Ce l’abbiamo fatta, abbiamo vinto anche se con fatica. Devo ringraziare l’enorme lavoro della mia squadra fatto sprattutto sul territorio. Ora ci riposiamo un giorno per poi iniziare subito a lavorare con grande entusiasmo” ha esordito il sindaco.

“Nei prossimi giorni impegneremo subito i 90 mila euro appena arrivati dal Governo” ha concluso Garbarini.

Sconfitti, dunque, Marino Baccino e Stefania Scarone che erano in corsa per sfidare l’attuale vicesindaco. A loro il nuovo sindaco ha voluto rivolgere un ringraziamento “per la campagna elettorale dai toni bassi e corretti che c’è stata”.

La lista “La nostra città” è composta da: Sara Brizzo detta Brizio, 42 anni, responsabile amministrativo di cooperativa sociale; Enrica Buldrini detta Verney 52 anni, imprenditrice e consulente per lo sviluppo del prodotto; Chiara D’Angelo, 30 anni, patrocinatrice legale; Oreste De Rossi, 72 anni, titolare di stabilimento balneare; Ombretta Dogliotti, 51 anni, grafica pubblicitaria; Davide Erriu, 27 anni, ingegnere libero professionista; Nadia Freccero detta Nadia, 57 anni , agente immobiliare; Stefano Freccero detto Freccia, 36 anni, rieducatore motorio e allenatore di atletica leggera; Roberto Gambetta, 54 anni, ex commerciante e libero professionista; Luca Ottonello, 29 anni, docente e consulente di marketing turistico; Leonardo Pizzorno detto Franco, 71 anni, ex responsabile tecnico comunale; Simona Poggi, 43 anni, laureata, impiegata Asl e nipote di Giovanni Poggi; Carlo Rossi, 51 anni, agente di commercio; Romina Scala, 34 anni, laureata in scienze internazionali e diplomatiche; Calogero Sprio detto Massimo, 47 anni, coordinatore infermieristico; Andrea Berta, 42 anni, commerciante.