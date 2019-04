Bagni marini di Loano, Marco Zappa nuovo presidente

Loano. E’ Marco Zappa il nuovo presidente del Sindacato Italiano Balneari di Loano. Zappa, che già aveva guidato l’associazione negli anni scorsi, subentra a Diego Burastero, nominato vice presidente vicario provinciale del Sib.

Ieri sera si è tenuta l’assemblea dei gestori dei bagni marini di Loano. Durante l’incontro Burastero ha stilato un bilancio delle iniziative intraprese nel passato 2018, anno gratificante e soddisfacente per manifestazioni (come la fiaccolata dei bagnini di “Fiaccole nella notte”) ma anche impegnativo e durissimo per gli eventi calamitosi che hanno messo a durissima prova tutta la categoria.

Durante la riunione Burastero ha anche comunicato che è stato chiamato dal Sib a ricoprire il ruolo di vice presidente vicario provinciale. Da oggi loano ha come nuovo presidente della categoria Marco Zappa, già aveva ricoperto l’incarico fino a tre anni fa.

Oltre a rigraziare il presidente uscente per il suo operato, Zappa ha ribadito che garantirà il suo impegno nel continuare sulla rotta già percorsa dai balneari loanesi e mettera a punto altre iniziative da proporre ai suoi colleghi per la stagione alle porte.