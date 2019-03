Vado Ligure. E’ in programma per sabato 30 marzo alle 11 la cerimonia di inaugurazione del collegamento viario che collega Vado Ligure a Bergeggi, di recente sistemato.

Nella stessa giornata si terrà l’inaugurazione del nuovo parcheggio di via Na Munte.

Foto 2 di 2



Il ritrovo è fissato a San Genesio, in via Montegrappa, in prossimità dell’intersezione con via Antica Romana.