Savona. A sette giornate dalla conclusione la Veloce è tornata da sola al comando della classifica del girone A di Prima Categoria. I granata, nella sfida tra i due attacchi più prolifici del girone, hanno schiantato il Soccer Borghetto, una squadra che, giornata dopo giornata, stava avanzando aspirazioni di primato.

Al Levratto è finita 6 a 1 per la squadra allenata da Mario Gerundo. Un risultato frutto delle doppiette di Colombino e Damonte, della rete di Recagno e dell’autogol di Gagliardo. Per i biancorossi a segno Carparelli per il temporaneo 1-1 con il quale si era andati al riposo.

Ora la Veloce ha 2 punti di vantaggio sul Camporosso secondo in classifica. I rossoblù hanno pareggiato la sfida più attesa della giornata, sul campo del Pontelungo. A Leca d’Albenga si è ripetuto il risultato del match di andata: 0 a 0. I granata scivolano così a meno 3 dal primo posto, che avevano raggiunto due settimane prima.

In quinta posizione si conferma la Baia Alassio, che ha conquistato la quinta vittoria nelle ultime sei gare battendo per 2 a 0 l’Aurora Calcio a Cairo Montenotte, vendicando lo sgarbo subito all’andata. La formazione di mister Piero Iurilli è andata a segno una volta per tempo, con Cavassa e Delfino.

Lo Speranza resta in scia agli alassini, grazie alla settima vittoria in questo campionato, ottenuta a spese dell’Altarese. I rossoverdi hanno avuto la meglio sui valbormidesi per 3 a 2, con reti di Moresco, Di Mare su rigore e Ferrotti. I giallorossi, che grazie ad una doppietta dal dischetto di Filippo Saino avevano recuperato dal 2-0 al 2-2, sono capitolati solamente al novantesimo.

Dopo due giornate di astinenza, il Quiliano & Valleggia è tornato ad assaporare la gioia dei 3 punti. La squadra allenata da Enrico Ferraro ha avuto ragione del Plodio per 2 a 1, identico punteggio dell’andata. Per i vincitori reti di Briano e Salinas; per i biancoblù in gol Salvatico per il temporaneo pareggio.

I valbormidesi vedono allontanarsi il Cervo, penultimo in classifica, ora distante 6 punti. Con una doppietta di Casassa Vigna ed un’autorete di Gilardoni, i gialloneri hanno sconfitto per 3 a 1 la Letimbro, a segno col solo Delbuono a risultato ormai acquisito.

Buon pareggio per il Borghetto, che sul campo di casa ha impattato 1 a 1 con il Don Bosco Vallecrosia Intemelia. Gli ospiti sono andati al riposo in vantaggio di una rete, segnata da Marafioti. Nella seconda metà di gara i granata di mister Maurizio Carle hanno realizzato il pari con Gasco.