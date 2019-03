Piaggio Aerospace, Melis (M5S): “Azienda strategica, tuteliamo i posti di lavoro”

Villanova d’Albenga. I senatori Massimo Castaldo (M5S) e Paolo Ripamonti (Lega), rispettivamente capogruppo M5S e vice presidente della X Commissione Industria, insieme al consigliere regionale del M5S Andrea Melis, al portavoce del MoVimento alla Camera dei Deputati Roberto Traversi e all’assessore regionale Stefano Mai, hanno visitato ieri gli stabilimenti Piaggio di Villanova d’Albenga e incontrato la RSU.

La visita è arrivata dopo l’incontro presso l’Unione Industriali di Savona tra le sigle sindacali e il commissario straordinario di Piaggio Aerospace Vincenzo Nicastro.

“Auspichiamo, come sempre, che ci sia la massima attenzione tanto ai progetti in essere quanto a quelli futuri – è il commento di Andrea Melis – tenendo ben presente quanto Piaggio Aerospace sia un’azienda strategica per il territorio, come più volte ricordato dallo stesso Ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio. Occorre tenere alta la guardia e tutelare tanto i posti di lavoro quanto l’eccellenza e il know-how di Piaggio e LaerH, entrambe strategiche e senza le quali avremmo pesanti ricadute occupazionali”.