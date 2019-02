Nasino 2019, Claudio Tessarin a caccia del secondo mandato: “Ancora tanti progetti da portare a termine”

Nasino. Ci riproverà Claudio Tessarin, attuale primo cittadino di Nasino: il prossimo 26 maggio il sindaco uscente del paesino dell’entroterra ingauno si ripresenterà alle urne con una propria lista per tentare di conquistare la fiducia dei propri elettori e ottenere così l’investitura per il secondo mandato.

La lista è in fase di preparazione: “Ci saranno diverse conferme e alcune nuove entrate – spiega Tessarin – Per impegni personali o lavorativi, non tutti i colleghi amministratori possono dedicarsi al paese come vorrebbero, perciò hanno deciso di fare un passo indietro”.

Dal punto di vista del programma elettorale, i prossimi cinque anni rappresentano il prosieguo di quanto fatto finora: “Prima di noi – spiega Tessarin – ci sono stati vent’anni di vuoto. Ci siamo trovati sulle spalle una grande quantità di cose da fare. Siamo riusciti ad avviare e portare a termine tanti progetti, ma molti altri saranno ultimati nei prossimi cinque anni”.

“Finora abbiamo lavorato bene: abbiamo messo il paese a posto e cerchiamo di mantenerlo nel massimo decoro. Cosa non facile, visto che le risorse a disposizione dei piccoli Comuni sono quelle che sono”.

Tra gli interventi certi c’è “la sistemazione di una parte di strada che conduce a Colla Prione, che ora è in parte dissestata: ciò sarà possibile grazie ai 40 mila euro di finanziamento stanziati dal governo”.