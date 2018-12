Andora. Auguri di Natale inconsueti per gli abitanti delle frazioni della Parrocchia di Santa Matilde e di Rollo di Andora che fra la ore 20 e le 23 hanno sentito risuonare per le strade festosi canti di natalizi. Affacciandosi alla finestre, sorpresi e incuriositi, hanno verificato che la musica proveniva da un’auto che aveva sul tettuccio una grande stella cometa luminosa.

Al volante e al microfono c’era il parroco don Emanuele Daniel che ha voluto così fare gli auguri anche agli abitanti delle zone più lontane dalla Chiesa parrocchiale. Accompagnato da alcuni fedeli ha saluto i residenti e augurato buone feste ricordando il vero significato della venuta di Gesù. Un evento a sorpresa non annunciato, ma realizzato chiedendo tutti i permessi necessari al Comune, che è risultato molto gradito dagli andoresi coinvolti.

Foto 3 di 3





“E’ stata un’esperienza festosa – ha spiegato Don Daniel – Un modo per essere vicini a quanti abitano più lontano dalla chiesa Parrocchiale. La nostra stella cometa ha annunciato la nascita di Gesù a Rollo, da Casa Stalla fino al Tortuga, passando anche per via Cavour, quindi in via Aurora arrivando fino a San Pietro e San Bartolomeo. Una presenza gradita che ha dato l’occasione per un reciproco scambio di auguri e di meditazione spirituale che riporta al vero significato del Natale, quale condivisione fraterna dell’amore di Dio che si è fatto uomo”.

Don Daniel ha portato ad Andora questa originale tradizione che praticava nella chiesa romana dove era parroco fino a pochi mesi fa, prima del suo trasferimento in Liguria.

Le iniziative della parrocchia proseguiranno nella santa notte della Vigilia di Natale con l’apertura del Presepe in occasione della Messa di Mezzanotte a cui sarà presente anche il gruppo Alpini Val Merula per un momento di condivisione e auguri con le castagne e vin brulè.

Il 30 dicembre, alle 15, la parrocchia di Santa Matilde proporrà un concerto per organo e trombone con i musicisti Tiziana Zunino e Roberto De Velo che proporranno musiche di Bach, Purcell, Difino, Peeters e Kreisler.