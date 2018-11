Imposta di soggiorno ad Alassio, gli albergatori: “Massima collaborazione col sindaco Melgrati”

Alassio. Sarà collaborazione tra gli albergatori di Alassio e l’amministrazione comunale del sindaco. Lo annunciano i membri del direttivo dell’associazione che riunisce i gestori delle strutture ricettive della città, che “dopo le polemiche in atto in merito alla tassa di soggiorno” ritengono “opportuno per amore della verità fare chiarezza su alcuni passagggi che ci vedono coinvolti”.

“L’amministrazione di Enzp Canepa lo scorso dicembre ha istituito la tassa di soggiorno su un accordo quadro provinciale che presentava un punto fortemente discusso in merito, ovvero la destinazione del 40 per cento degli introiti che erano gestiti in modo discrezionale dall’amministrazione e che potevono essere destinati anche a coprire eventuali capitoli esterni al turismo. Nel febbraio di quest’anno l’amministrazione Canepa ha disatteso gli accordi sottoscritti nel patto del turismo riducendo gli investimenti sul turismo senza dare nessuna spiegazione logica all’associazione , ne istituendo alcun prodotto turistico”.

“Preso atto dell’indirizzo politico turistico, alcuni associati sotto l’egida dell’associazione hanno presentato ricorso al Tar sull’applicazione della tassa nei mesi sperimentali di luglio /agosto 2018. La nuova amministrazione Melgrati appena insediata ha azzerato immediatamente la tassa di soggiorno dichiarando che in autunno si sarebbero seduti ad tavolo per valutare il futuro in merito. In seguito all’incontro si è valutata la necessità di un forte cambio di rotta per sostenere la creazione di nuovi prodotti turistici e la promozione degli stessi.

“Si è quindi manifestata la volontà di ridiscutere l’accordo con la richiesta di destinare il 100 per cento degli introiti a favore della categoria. In sede di assemblea è stato deliberato di istituire la tassa alle nuove condizioni concordate con l’amministrazione Melgrati. Ergo è stato sospeso il ricorso ed è iniziato un percorso di collaborazione con questa amministrazione, come abbiamo sempre fatto con le precedenti”.