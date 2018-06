Nuoto, cinque portacolori della Rari Nantes Savona al campionato nazionale

Savona. Domenica 13 maggio, nella piscina comunale di Bordighera, si è tenuta la sesta e conclusiva prova dell’ottavo circuito di nuoto Csi, che ha visto la partecipazione degli atleti del settore Propaganda della Rari Nantes Savona.

Cinque nuotatori savonesi hanno raggiunto la qualificazione per il campionato nazionale che si svolgerà da domani, mercoledì 6, fino a domenica 10 giugno a Lignano Sabbiadoro, in Friuli. Si tratta di De Paoli Matteo, De Paoli Eleonora, Bonifaccino Alessio, Lin Baidang, Vignola Gaia.

Un risultato prestigioso per la Rari Nantes Savona che, già saldamente affermata nei settori agonistici di pallanuoto e nuoto sincronizzato, ha aggiunto da qualche anno alle proposte didattiche della scuola nuoto federale, il settore Propaganda.

È un progetto che si rivolge ad atleti non agonisti come valorizzazione della didattica stessa ed incentivazione della pratica sportiva. Attraverso un percorso allenante si prefigge la promozione della disciplina del nuoto come attività sociale e di formazione.

In questa stagione sportiva un nutrito gruppo di atleti della Rari Nantes Savona ha partecipato con grinta ed impegno al circuito di gare Csi, seguiti dal tecnico Laura Tacchino che afferma: “L’intento è di coinvolgere ed appassionare al nuoto un maggior numero di ragazzi provenienti dalla nostra scuola nuoto che non scegliendo i settori agonistici di pallanuoto e sincro hanno la possibilità di praticare questa importante disciplina con l’obiettivo di sperimentare e consolidare sia gli aspetti tecnici che quelli cognitivi e affettivi. La partecipazione alle gare è uno strumento ulteriore di socializzazione, appartenenza al gruppo e realizzazione personale”.

Gli atleti che fanno parte del settore nuoto Propaganda sono De Paoli Matteo, De Paoli Eleonora, Bonifaccino Alessio, Fabbro Giada, Siri Gaia, Lin Baidang, Bracali Alessio, Cerruti Nicolas, Buttiglieri Michela, Roascio Alessandro, Vignola Gaia, Di Silvestro Gabriele, Di Martino Giorgia, Delfino Matteo, Grosso Ginevra, Romeo Alessia, Gashi Martina, Ottonello Vinicio, Peracchio Marco, Atzori Marta, Faucci Laura, Giaccardi Giulia, Luce Chiara, Carandina Alessio.